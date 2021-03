Ik heb dit enorm gemist. De winkel. De boeken. De verrassing. De mensen. De inspiratie

COLUMN ANNEMARIE HAVERKAMP We zijn weer bij de zorgen van vóór de coronacri­sis. Terug bij ons misvormde kind en zijn gezond­heids­pro­ble­men

29 mei Drie maanden lang was Job nauwelijks gehandicapt. In onze quarantainebubbel lag hij gewoon als 16-jarige zoon op de bank, in een huis dat volledig is aangepast. Maar we zijn nog geen twintig minuten buiten de deur of de rolstoel vormt alweer ‘een probleem’.