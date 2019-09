,,Chromosoomafwijking”, zeg ik als mensen vragen wat Job heeft. Dan wordt er geknikt. ,,Hij mist erfelijke informatie in elke cel”, voeg ik soms toe. Maar hoe dat doorwerkt in zijn brein? Ik heb er geen enkel beeld bij.



Job aait mijn gezicht. Voorzichtig, als een klein kind. Hij zal nooit volwassen worden, ik krijg later geen zoon die boven me uittorent en me ‘mama’tje’ noemt. Hij zal geen thee voor me zetten of de administratie van me overnemen als ik de wereld niet meer begrijp. Hij neemt me straks niet bij de arm, helpt me niet in mijn jas.



Toen Robs moeder overleed, zaten haar drie kinderen tijdens de crematie dicht naast hun vader. Ze hielden hem vast, gaven hem een zakdoekje. ,,Wie zit er dan later naast mij in zo’n bankje?” vroeg ik mijn beste vriendin.



,,Ik”, zei ze. ,,Dan zit ik daar.”We spraken af dat we heel oud zouden worden.