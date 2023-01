Ik was meteen verkocht, hier moest en zou ik mee knuffelen

column annemarie haverkamp In onze hoofden is Job leeftijds­loos geworden

Het is 30 graden en ik heb handschoenen aan. Dikke zwarte wanten. Ik had niet gedacht dat ze me zouden passen, ze waren van Job. Ze lagen in zijn kledingkast die ik deze zomer uitruim om te bepalen wat we willen bewaren en wat niet.

12 augustus