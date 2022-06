In gedachten hoor ik Job vragen of de muziek harder mag, we zouden samen zingen

column annemarie haverkamp Een lieve vriendin van mijn ouders had Job opgenomen in haar testament

Afgelopen zomer kreeg Job een brief van een notaris waarin stond dat hij een erfenis had gekregen. Of zijn ouders contact wilden opnemen. Even dacht ik dat we genept werden, maar het bleek echt waar. Een lieve vriendin van mijn ouders had Job opgenomen in haar testament.

6 mei