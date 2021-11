Je zou je armen om me heen slaan en vragen waarom ik verdrietig was

‘Het liefste, zachtaar­dig­ste wezen in het universum’: iedereen kende overleden Job via columns van Annemarie

Job, de zoon van columniste Annemarie Haverkamp, is zondagmiddag op 17-jarige leeftijd overleden. De gehandicapte jongen, ‘het liefste, zachtaardigste wezen in het universum’, overleed aan een longontsteking. Job, die in werkelijkheid Joran heet maar van zijn moeder een artiestennaam kreeg om zijn privacy te beschermen, had een hoofdrol in de columns van Haverkamp.

23 november