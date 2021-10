Job heeft geen lengte, de arts beslist dat we die het best kunnen schatten en dan in de computer kunnen zetten

COLUMN ANNEMARIE HAVERKAMP Veel lezers wilden hun plek in de wachtrij afstaan om Job eerder te kunnen vaccineren

15 januari We kunnen onderhand een handeltje beginnen in coronavaccins. Zo veel mensen boden Job ‘hun’ prik aan de afgelopen week. Aanleiding was een column over onze gehandicapte zoon die volgens de overheidsregels niet in aanmerking komt voor een vaccinatie. Terwijl we er zo naar hadden uitgekeken.