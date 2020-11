Job is een van de vele gehandicapte kinderen die geen vrienden heeft, maar hij is nooit alleen

COLUMN Annemarie omarmt corona; op die ene perfecte dag zonder snotneuzen en tests tenminste

3 september Precies één dag was alles perfect. Vanuit de panoramasauna staarde ik over het meer. Ik zag meerkoeten zwemmen, de glinstering van de zon op het water. Job was naar school en ik gunde mezelf een vrije dag in dit megalomane wellness-oord.