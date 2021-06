Job kreeg zijn bevrijdende spuit, maar waarom moet het altijd zo ingewikkeld?

Column Annemarie Haverkamp Bij Ismael werd een hersentu­mor verwijderd, maar nog steeds maakt hij films

26 februari Voor het interview konden we elkaar niet ontmoeten. In 2019 voelde dat nog vreemd. ‘Dan maar via Whats­App-video’, opperde ik. Zoom of Teams waren nog niet geïntegreerd in ons dagelijks leven.