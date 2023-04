Kapotte dingen moeten de tijd krijgen tot bezinning te komen en zichzelf te herstellen

column Annemarie Haverkamp Oekraïense moeders van Jobs zijn na twee weken oorlog al totaal uitgeput

Hoe komen we weg met Job? De gedachte achtervolgt me sinds de grote vluchtelingenstroom uit Syrië in 2015. En nu lig ik er weer wakker van door de oorlog in Oekraïne. Dat Job niet meer leeft, verandert daar niets aan. Hij neemt nog altijd het grootste deel van mijn denkruimte in beslag. Ik moet hem beschermen.