Konijn was op een ochtend bij mijn zoon in bed gehupt en had Duke verstoten als beste vriend

COLUMN ANNEMARIE HAVERKAMP Toen Job een kleuter was, riep ik vol overtui­ging dat hij op zijn 18de het huis uit zou gaan. Maar nu...

28 februari Opeens was de vraag ons gezin binnengedrongen: wanneer gaat Job (16) het huis uit? De vraag lag daar maar, in het centrum van ons zijn. We waren niet bij machte er een antwoord op te formuleren. Drie weken later is de vraag een steen in de rivier geworden. Wij zijn het water dat eromheen stroomt.