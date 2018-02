Verschillen

Geloven

5 januari Na Sinterklaas is ook de Kerstman weer vertrokken. Of Job nog in ze gelooft, vroeg een collega. Moeilijke vraag. 'Ja' was een te simpel antwoord. Alsof niet-geloven ook een optie was. In Jobs beleving is alles wat hij ziet waar. Is dat 'geloven'? Of betekent geloven dat je iets wílt geloven, terwijl er ook argumenten zijn om niet zo zeker te zijn van wat je ziet?