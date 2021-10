Met bloedend hart hebben we de trip naar Disneyland nu geannuleerd

COLUMN ANNEMARIE HAVERKAMP Ik wil een loods, zodat we niet meer struikelen over Jobs hulpmidde­len

Ik zoek een lege loods of een verlaten fabriekspand. Iets enorms met zeeën van ruimte. Toen we vijftien jaar geleden ons huis kochten, dachten we dat het groot was. Job had nog een compact poppenformaat, daardoor leek het een pakhuis.

23 juli