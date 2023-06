Mijn ouders vielen in de prijzen dankzij Lezers helpen lezers

Column In Tivoli zag ik het legendari­sche concert van Pearl Jam: van de spanning dronk ik te veel

Was de zaal zo klein? Met ons hoofd in de nek lopen we door het oude Tivoli in Utrecht. Oh ja, die balustrades. Hier zag ik Pearl Jam voor het eerst, vertel ik tegen de vriend die naast me staat. 4 maart 1992.