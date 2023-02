Moest je iets willen zien om naar buiten te kijken?

column annemarie haverkamp Het gevaar van gedeelde stilte is dat je de ander vergeet

Wij zijn veel met z’n tweeën thuis. Praten is dan niet nodig, we weten van elkaar waar we aan denken. Maar het gevaar van gedeelde stilte is dat je vergeet dat de ander er is. Zo zit ik op een zonnige ochtend in mijn bikini de krant te lezen op het dakterras. Rob komt me een kus brengen, zegt dat hij gaat sporten, rommelt nog wat binnen en vertrekt.