Niemand meer om rekening mee te houden. We zijn onvrijwillig vrij

Bijna achttien jaar stemden we elke minuut van ons leven af op elkaar en op anderen. Kwam ik terug van de sportschool, dan stond Rob vaak al klaar met zijn tas in de hand. Gingen we uit eten, dan was de oppas een maand eerder vastgelegd.



Afgelopen zomer bezochten we voor het eerst samen een verjaardag bij de overburen, via de babyfoon hielden we ons slapende kind in de gaten.