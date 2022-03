Oekraïense moeders van Jobs zijn na twee weken oorlog al totaal uitgeput

Column Annemarie Haverkamp Welke sadist laat een kansloos kind geboren worden dat gedoemd is binnen afzienbare tijd te sterven?

Poolse vrouwen worden teruggeworpen in de tijd, en het vervult me met afgrijzen. Polen had al de strengste abortuswet van Europa. Alleen als vrouwen waren verkracht, ze een ernstig gehavend kind verwachtten of dreigden dood te gaan aan de zwangerschap, was er mededogen.

29 oktober