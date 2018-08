Stil nou, papa en mama moeten even praten met de dokter

Taxichauf­feur

18 mei 'Schrijf eens over mij, dat de taxi elke dag precies op tijd voor de deur staat.'' De taxichauffeur knipoogt erbij, maar hij heeft natuurlijk gelijk. Sinds de eerste dag dat hij Job naar school brengt - dat was in september - draait hij de bus om exact acht uur achterwaarts onze straat in. De enige die nog wel eens voor vertraging wil zorgen, ben ik. Soms verlies ik me in de krant. Of ik vergeet dat het kind zijn zwemtas moet meenemen.