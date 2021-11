Toen we thuiskwamen, geloofde ik heilig in zijn oplossing: tandenstokers maken iedereen beter

De oorsprong van zijn overtuiging ligt in een bezoek aan het Kruidvat. Dat ging zo: we liepen de winkel binnen op de dag dat ik hem had verteld dat we helaas onze trip naar Disneyland Parijs begin november moesten annuleren, omdat ‘alle mensen ziek zijn’. Ik had hem uitgelegd dat corona (hij kent het woord) weer in opmars was en we pas een nieuwe reis konden boeken als ‘alle mensen beter zijn’. Alleen dan mocht hij zijn Disneyhelden een handje geven.