We dachten allemaal hetzelfde en daarom spraken we het maar uit: wij hoefden slechts één familielid te missen

column annemarie haverkamp Kiezen maakt Jobs leven leuker, maar het onze ook

Job was nog een baby. ‘Hij mocht kiezen of hij pindakaas of hagelslag op zijn boterham wilde’, schreven de leidsters in het dagverslag. Ik vermoed dat ik tegen Rob zei dat zoiets natuurlijk belachelijk was. Job kon helemaal niet kiezen, dat zag iedereen. Daar op de opvang maakten ze alles mooier dan het was.