We trappen flink door, tot uit het bos een stem klinkt

column Kapotte dingen moeten de tijd krijgen tot bezinning te komen en zichzelf te herstellen

De bel doet het al maanden niet. Waar ik in dit soort gevallen heel goed in ben, is me schikken naar de situatie. Verwacht ik een pakje, dan hang ik een briefje op de voordeur: kloppen svp. En als er bezoek komt, ga ik voor het raam de krant zitten lezen tot ik de mensen aan zie komen.