Zomerstorm Poly raasde over het land, maar thuisblijven was geen optie

column annemarie haverkamp Het water in de hottub is net zo warm als mijn tranen

De verhuurder van de blokhut legt uit hoe de pelletkachel werkt. Regelmatig bijvullen, temperatuur instellen met een knop. Waar we vandaan komen? ,,Nijmegen.’’ Konden we het vinden? ,,Ja.’’ Gelukkig stelt hij die ene vraag niet. Wat had ik moeten antwoorden? ,,We hadden één kind.’’ (Schreeuwt om toelichting.) Of: ,,Nee, geen kinderen.’’ (Verraad naar Job.)