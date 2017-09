Als jullie me volgende week missen, zit ik in de gevangenis

Anwar Burgert InMijn fiets staat al weken in het centrum van Arnhem. Ik ben de sleutel kwijt. Ik durf 'm niet op te pakken en mee te nemen naar mijn huis. Ik heb zwart haar, kom uit Syrië en heb geen bewijs dat het mijn fiets is, dus het is vragen om problemen om het bagagerek op te tillen en zo door de stad te lopen.

In Nederland heeft alles een papier nodig, heb ik geleerd. Een papier voor de fiets heb ik niet, want ik kreeg hem van buurtbewoners toen ik in de Arnhemse vluchtelingenopvang De Koepel verbleef. Toen ik hier net was en droomde over mijn nieuwe toekomst, wilde ik een ruimte huren en eten koken. Nederlanders zeiden dat ik daarvoor een diploma moest hebben.

Ik zou van alles moeten doen en regelen voor ik ook maar een klein eettentje kan openen. Als ik dat allemaal moet doen, wil ik het eettentje niet meer. Volgens mij is in Nederland alles zo duur, omdat overal papieren voor nodig zijn.

In Syrië heeft elke straat veel restaurants, een paar minimarkten en een bakkerij. Ook zijn er kleine restaurants waar bijna alle Syriërs op vrijdagochtend, als iedereen thuis is, fool en humus of falafel kopen. Je haalt het bij zo'n restaurantje op en eet het gezellig thuis, zoals je hier een patatje haalt.

De eigenaren van zo'n zaak hebben wel een vergunning nodig, maar die koop je gewoon. Je gaat naar het gemeentehuis, zegt wat je wilt, betaalt en je hebt het papier binnen. Meer heb je niet nodig voor kleine restaurants. Ook geen diploma. Mensen met een klein restaurant zijn gewoon goed in koken. Ervaring is belangrijker dan een diploma of een papier.

Hier niet. Hier heb je een vergunning nodig om te mogen werken, je moet een diploma hebben om een baan te krijgen en ik moet kunnen bewijzen dat mijn fiets van mij is. Dat kan ik niet, maar ik ga mijn fiets toch maar oppakken en mee naar huis nemen, hoe riskant dat ook is. Als jullie me volgende week missen in de krant, zit ik in de gevangenis, omdat ik mijn eigen fiets heb gestolen.