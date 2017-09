Anwar burgert in: Kindje 3

Een van de studenten had voor een van de opdrachten zijn mobiel gebruikt om iets op te zoeken en dat mocht niet. Hij moest op tafel gaan staan en iedereen begon te roepen: Broek uit, op je hoofd! Broek uit op je hoofd! Ik wist niet wat ik zag. Toen hij ook nog echt zijn broek begon uit te trekken, durfde ik niet te kijken.



Ik was kindje 3 van een ‘mama’, een meisje van 19 jaar. Ik ben 26 en dacht: jij bent hier het kindje, niet ik. Maar ik had die jongen op tafel zien staan en dacht: ik wil niet dat 162 jongens en meisjes naar mij kijken en me uitlachen. Ik ga braaf zitten en netjes de opdrachten doen.



’s Nachts sliepen we allemaal in een grote tent. Ik kon hooguit drie uur slapen, langer was het niet stil. De tweede nacht ben ik daarom naar huis gegaan om te slapen, ook al kreeg ik daarvoor een gele kaart. Ik kon niet meer. Ik kan niet 24 uur gekke dingen doen, dansen en doen alsof ik liedjes over Brabant meezing.