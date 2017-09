Anwar burgert in: Uitkering

columnIk ben de eerste vluchteling in Arnhem die al na een jaar zijn uitkering stopt om te gaan studeren. Dat hebben de medewerkers van de sociale dienst me verteld. Daar ben ik trots op, want voor mij is een uitkering meer een probleem dan een oplossing.

Syriërs willen graag werken. We zijn het niet gewend om geld voor niets te krijgen, behalve van onze vader. Daarom voel ik me nu, met die uitkering, net een kind. De Nederlandse staat heeft me er vijftien maanden mee geholpen en daarvoor heb ik de medewerker van de sociale dienst bedankt. Dat vond ze niet nodig, omdat niet zij, maar de overheid me de uitkering gaf. Ik zie het zo dat als ik haar bedank, ik eigenlijk de overheid bedank. Toen ik dat tegen haar zei, zag ik dat ze een traantje in haar ogen kreeg.

Na de zomervakantie begin ik aan de opleiding industrieel product ontwerpen op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. In Syrië was ik afgestudeerd advocaat, maar ik moet hier in Nederland helemaal opnieuw beginnen. Eigenlijk wilde ik altijd al architect worden, maar in Syrië waren mijn cijfers niet hoog genoeg om architectuur te mogen studeren. Hier zou ik wel architectuur kunnen gaan studeren, maar er is moeilijk werk in te vinden en daarom doe ik dat niet. Nederland heeft technische mensen nodig. De studie die ik nu aan de HAN ga doen, ligt dicht bij architectuur en is technisch.

Ik hoop dat ik wat terug kan doen voor dit land dat zo goed voor me heeft gezorgd en me vijftien maanden een uitkering heeft gegeven. Ik heb er daarom ook nog over gedacht om begrafenisondernemer te worden. Het valt me op dat er veel oude mensen in Nederland zijn. Toen ik dat tegen mijn vriendin Julie zei, begon ze me te vertellen over de babyboom, dat er na de Tweede Wereldoorlog een geboortegolf was. Als die mensen allemaal tegelijk zijn geboren, gaan ze straks ook allemaal tegelijk dood en zijn er veel uitvaarten.

Het lijkt me toch leuker om productontwerper te zijn. Ik hoop dat ik naast mijn studie een baantje vind. Toen ik nog een uitkering had, werd wat ik verdiende op mijn uitkering ingehouden, maar het geld dat ik naast de studiefinanciering verdien, mag ik gewoon houden. Dat motiveert me. Ik loop niet meer aan de hand van de gemeente en als ik straks werk heb, loop ik als een trotse Syriër door Arnhem.