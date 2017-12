Anwar burgert in: Volkslied

Als kind in Syrië moest ik als militair naar school. We droegen groene uniformen vanaf ons zesde en dat ging door tot we 17 jaar waren. Nu hoeven schoolkinderen in Syrië niet meer in zo’n uniform naar school. Wel worden ze op de eerste en de laatste dag van de schoolweek nog steeds in rijen op het schoolplein opgesteld en wordt de nationale vlag gehesen. Ik herinner het me nog goed. Met de rechterhand tegen onze slaap zongen we het volkslied. Toen ik klein was en de woorden niet kende, playbackte ik mee.