Anwar Burgert in: In Nederland is 'ja' geen 'ja'

Twee keer 'ja' zeggen was niet genoeg. Ik was zelf naar die afdeling toegekomen om te zeggen dat ik graag een meeloopdag wilde bij die opleiding. Dat lijkt me toch bewijs genoeg dat ik het graag wil?



DUO

Zo verloopt ook de communicatie met de DUO. Die instantie financiert mijn inburgering. Als ik met iemand van de DUO een afspraak heb gemaakt, dan geldt die afspraak niet zomaar. Brieven van de DUO zeggen allemaal wat anders, want ze worden gestuurd door verschillende afdelingen. Ze weten niet van elkaar dat ze mij brieven sturen, denk ik.



Het is niet dat ik geen bureaucratie gewend ben. In Syrië is het minstens zo erg. Maar op een andere manier. We gebruiken geen postsysteem en er wordt ook niets via internet afgehandeld. Als je iets wilt regelen, moet je er gewoon veel tijd voor nemen.