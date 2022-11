Blijkbaar denkt mijn vriendin dat ik mijn integratie blijf voortzetten ná mijn dood

column anwar Een cadeau dat er niet meer is, maar toch ben ik er blij mee

In het Openluchtmuseum in Arnhem krijg je een duidelijk beeld hoe de huizen er vroeger uitzagen. In de Ikea krijg je een duidelijk beeld hoe de huizen er nu uitzien. Het voelt voor mij ook als een museum: het Ikea-museum. Er lopen zoveel mensen dat ik ook een goed beeld krijg van de gemiddelde Nederlander.

