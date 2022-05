De één heeft vier (!) oma’s, ik heb er anderhalf

anwar burgert in Het is zover, na vijf jaar wachten ben ik een Nederlan­der!

In de afgelopen vijf jaar in Nederland heb ik veel meegemaakt op allerlei gebied. Ik moest een plek vinden om te wonen, werken, studeren en ik moest integreren. De omstandigheden vond ik best moeilijk, omdat ik officieel niet bij de samenleving hoor. Want ook na vijf jaar ben ik nog altijd een vluchteling.

