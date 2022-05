De eerlijkheid over de Nederlandse geschiedenis verbaasde me: willen ze dit dan niet verbergen?

anwar burgert in Tijdens de AED-cur­sus moest ik vooral denken aan alle ervaringen uit Syrië, ik voelde me naar

Iemand zien doodgaan is heel moeilijk. Het is nog moeilijker als je diegene niet kan helpen. Dat weet ik uit ervaring. Sinds ik in Nederland ben, volg ik elk jaar een AED-cursus. In Syrië had ik die al gehad, maar die was heel theoretisch en moeilijk. Bovendien maakte ik voornamelijk sterfgevallen mee van mensen die niet meer te redden waren, omdat ze in stukken op de grond lagen.

1 juli