De koppigheid die Nederlanders laten zien met oud en nieuw past wel bij mij

5 december De meeste mensen in Nederland willen graag een vrouwelijk kind. En als ze twee kinderen krijgen willen ze een zoon en een dochter. Dat is het ideale gezin en noemen ze hier een koningswens. In de Arabische cultuur is het gezin pas ideaal na de geboorte van een mannelijk kind.