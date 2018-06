De zorgen die deze kinderen in Syrië hadden, zijn hier niet voorbij

Anwar burgert in De basis

14 juni 'Nee sorry, ik kan morgen niet afspreken, want ik ga naar een psycholoog', zei een vriend tegen me. Wat een openheid kom je hier soms tegen. Hij schaamde zich niet. Anderen die het gesprek hoorden, keken ook niet vreemd op. In Syrië zien we mensen die naar een psycholoog gaan als gek. We hebben een speciaal ziekenhuis voor hen.