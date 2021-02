‘Die lidwoorden, die zijn het ergst’

We vroegen ons af waarom dit nou zo moeilijk moet. Er is namelijk geen regel die kan uitleggen of het ‘het’ huis’ of ‘de’ huis’ is. ‘Met lidwoorden gaat dat op gevoel’, had zijn docent gezegd.



‘Hoe moet ik het voelen? Ik ga toch geen liefde verklaren aan lidwoorden?’, zei de man in het park verbaasd. Ik begon te lachen, want ik voelde zijn pijn. Ik denk dat diegene die ooit lidwoorden heeft bedacht, lid was van de PVV. Het zou ervoor zorgen dat vluchtelingen voorgoed een zwaar leven zouden krijgen. Een andere verklaring konden we niet bedenken. Ik vroeg hem of hij nu droomt in het Nederlands. ‘Ik droom wel over een Nederlandse vriendin’, zei hij lachend. Hij vroeg hoe ik de juiste lidwoorden heb geleerd bij de juiste woorden.