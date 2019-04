Een feest vol drugs in dit waterdichte land vol met regels, hoe kan dat?

anwar burgert in Ons systeem van inburge­ring werkt alleen voor de taalscho­len: zij worden slapend rijk

11 april Gelukkig! Vanaf 2021 hebben nieuwkomers niet langer zelf de regie over hun inburgering. De gemeenten nemen het over. Het is hoog tijd, want de inburgering van veel vluchtelingen loopt in het honderd. Iedereen met een verblijfsstatus krijgt nu maximaal 10.000 euro van DUO, en moet van dat bedrag binnen drie jaar een taalcursus afronden. Lukt dat niet? Dan betaal je het geleende geld terug.