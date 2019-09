Een oude en dikke Anwar op de bank? Nee bedankt

Anwar burgert in Nederlan­ders gaan bij mijn volledige naam meteen dramaden­ken, zei Mo

27 juni Ieder land heeft zo zijn eigen bekende namen. In Syrië is dat Muhammad, Ahmed of Abdullah, omdat het grootste deel van de bevolking uit Soennitische moslims bestaat. In Irak is de meest voorkomende naam ‘Ali’, omdat de meeste mensen daar Sjiitische moslims zijn.