'Er bestaat nog een taal in het Nederlands. Die van afkortingen'

Net toen ik dacht dat ik de Nederlandse taal een beetje onder de knie begon te krijgen, kwam ik erachter dat er nog een taal bestaat in het Nederlands. De taal in afkortingen. Vlgs, sws, ipv, idd, ff. Zucht.

Ik ontdekte deze nieuwe taal op school. In september ben ik begonnen aan de opleiding industrieel product ontwerpen op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. In de lessen over materiaalkunde kregen we powerpointpresentaties die vol stonden met woorden die ik niet kende. Het waren afkortingen. Mijn vriendin maakte een lijst met afkortingen en hun betekenis voor me. Die hangt nu boven mijn bureau.

In het tentamen materiaalkunde stonden ook veel afkortingen. Omdat ik nog maar kort in Nederland ben, mag ik tijdens tentamens een woordenboek gebruiken, maar daar stonden sommige afkortingen niet in. Idd, bijvoorbeeld. Dat betekent ‘inderdaad’, maar is geen officiële afkorting.

Ik had zin om de docent mijn pijn terug te geven en Arabische woorden of zelfbedachte afkortingen in mijn antwoorden te gebruiken. Ik verzon vlgsa. Als ik dat zou gebruiken, zou de docent raar opkijken en me vragen: Wat is dat? Dan zou ik zeggen: Volgens Anwar!

Ik heb het niet gedaan. Ik durfde het niet.

Alle tentamens en verslagen die ik moest maken in deze eerste maanden, heb ik gehaald, behalve materiaalkunde. Dat komt niet alleen door de afkortingen, maar ook doordat de leerstof in twee talen was. We kregen les in het Nederlands, maar hadden een Engels studieboek dat bijna té Engels was. Het stond vol met jargon. De toets was ook in het Nederlands en het Engels.

Dat was moeilijk. Ik werd boos op mezelf, omdat ik het lastig vond. Ik werd ook boos, omdat we in Nederland een Engels lesboek kregen. Het deed me denken aan Geert Wilders. Ik kreeg zin om zijn woorden te gebruiken: Voorzitter, we raken ons land kwijt. Voorzitter, in Nederland spreken we Nederlands!

Ik dacht erover om dat in de klas te zeggen, maar ik heb het niet gedaan. We zijn op school, niet in de Tweede Kamer.

In april mag ik materiaalkunde herkansen. Gelukkig ben ik niet de enige die het tentamen opnieuw moet doen, maar zijn er meer mensen die de toets niet gehaald hebben. Dus dat wordt sws weer ff blokken.