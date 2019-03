Ik begin op jullie te lijken en word een echte zuinige Hollander

Wat ze zeggen of doen, is hier belangrijk, niet de grootte van hun huis, paleis of auto. Ik keek er amper van op, toen ik de burgemeester van Arnhem onlangs boodschappen zag doen in mijn supermarkt in Arnhem Presikhaaf. Ik vond het een mooi gezicht.



Nu ik als nieuwkomer het land en zijn gewoonten denk te kennen, zie ik plots gebeurtenissen die me verbazen. Ik werd uitgenodigd op een feestdag voor alle vrijwilligers van Vluchtelingenwerk. Het feest was in de Arnhemse dierentuin Burgers’ Zoo. De halve dierentuin was afgehuurd en we mochten eten en drinken zoveel we maar wilden.



Gratis. Ik begreep er niets van. Er is toch nooit geld bij Vluchtelingenwerk? Daarom krijgen vrijwilligers toch niet betaald? Waarom dan ineens zo’n enorm feest, dat zoveel geld kost? En wat moeten wij in de dierentuin?