Ik reken niet op een toekomst in Syrië

Anwar burgert in ‘Mama wil met je praten’. Ik belde haar, en ik schrok me dood

30 september Sinds de uitbraak van het coronavirus deed mijn moeder in Syrië haar best om het contact met anderen te vermijden. Het gezondheidssysteem in Syrië is slecht en mijn broer die bij haar in huis woont, heeft ook nog astma. Vaccinaties zijn er nauwelijks voor handen en mijn moeder gelooft bovendien dat die niet goed zijn. Dat is een slim trucje van het land, want zo kunnen ze hun eigen beperkingen verdoezelen. Ze hebben geen vaccin, dus zeggen ze dat het vaccin slecht is.