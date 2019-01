‘Ik wil graag opnieuw beginnen in Nederland, zonder vlaggen’

Anwar burgert in Schuilen

2 januari Als ik foto's zie van hoe Syrië vroeger was, voor de oorlog, herinner ik me weer hoe mooi groen het was. In Aleppo was een mooi park met grote bomen. In de lente en de zomer zaten mensen er in de schaduw te eten of te kaarten, terwijl hun kinderen door het gras rolden en speelden. Muzikanten speelden muziek en er werden allerlei soorten eten verkocht.