Anwar burgert in: Baas

Die gelijkwaardigheid, daar kan ik maar niet aan wennen, het maakt me ongemakkelijk. In Syrië zou ik de deur voor hem open houden en zeggen: 'Baas, u maakt de beste krant van Nederland. Hier heeft u nog een cadeau, vers eten van de markt'. In Syrië staan we met z'n allen op als de baas binnenkomt. We prijzen hem, zeggen dat we hem hebben gemist en dat de dag zo mooi is omdat hij binnen is gekomen.