Mijn moeder is mijn vaders proefkonijn

anwar burgert in Een volwassen man met een legokamer? Dat is toch voor kinderen?

Laatst nodigde een vriend me uit voor een etentje bij hem thuis. Zijn vader vroeg me aan tafel wat mijn hobby’s zijn. Een beetje alsof we op een date waren, wat nogal ongemakkelijk voelde. En het was eigenlijk niet eens een vraag, maar een excuus om over zijn eigen hobby’s te beginnen én een demonstratie te geven.

9 juni