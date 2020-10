Moet ik mijn vader vragen een foto te maken terwijl hij 80 euro in zijn handen heeft?

Anwar burgert inHet delen van de problemen die we als nieuwkomers hebben is belangrijk. We leren ervan en lachen erom. Ik vertel nieuwe Nederlanders vaak ook over de eindeloze problemen die ik zelf heb ervaren in mijn nieuwe thuisland.