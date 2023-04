Na zes jaar ‘Anwar burgert in’ ben ik degene die anderen helpt bij helemaal opnieuw beginnen

Column Die kerstboom, daar begrijp ik niks van

De kerstboom is één van de tradities in Nederland waar ik altijd nog weinig van begrijp. Het hele jaar voeren Nederlanders actie tegen elke boom die gekapt of gesnoeid moet worden, behalve in december. Dan knijpen Nederlanders voor zichzelf een oogje toe, en zeggen ze ‘ach voor deze keer maar, laten we ze allemaal omkappen!’