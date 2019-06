Nederlanders gaan bij mijn volledige naam meteen dramadenken, zei Mo

Anwar burgert in ‘Wil je soms een komkommer op het gezicht van je zoon?’, zegt de zwangere vrouw dreigend

6 mei Een zwangerschap is voor een Nederlandse vrouw een normale periode. Ze is aan het werk, ze doet de boodschappen, zeult met kinderen rond, rijdt auto of staat in de sportschool. Zelden zie ik een behulpzame man in de buurt die haar ondersteunt bij het dragen van het kind.