Ons systeem van inburgering werkt alleen voor de taalscholen: zij worden slapend rijk

Anwar burgert in Een doel voor ogen

23 maart Architect, dat wilde ik van jongs af aan worden. Ik had in Syrië niet genoeg punten op mijn eindexamen om de opleiding architectuur te kunnen volgen, dus studeerde ik advocatuur. Eenmaal in Nederland kreeg ik het advies om ook hier geen architectuur te studeren, omdat er niet genoeg werk in is.