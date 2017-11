Het is opvallend dat iedereen over deze kinderen praat, behalve de mensen in Syrië. Over Aylan was niets te zien op de Syrische televisie. Uit schaamte, denk ik. In het geval van Samar zegt de regering: Dit is een propagandabericht. Als de regering berichten over misstanden uitzendt, zeggen de tegenstanders dat ook. Zo verandert er niets. Niemand zegt: Nu is het klaar. Niemand wil zijn mening veranderen en zo blijven mensen kapot gaan.



Ook als de oorlog is afgelopen, denk ik dat het leed voor veel mensen in Syrië doorgaat. Toen ik nog in Syrië woonde, ging ik voor Unicef naar een dorp om mensen eten te geven. In dat dorp woonden duizenden Koerden die in Syrië waren geboren, maar geen identiteitsbewijs hadden. Ze konden niet naar school en konden niet werken. De vader van de huidige president was toen aan de macht en zei dat deze mensen geen Syriërs waren, maar uit Irak kwamen.