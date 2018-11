Risico’s horen in Nederland niet bij het leven

Anwar burgert in Studeren

28 september De nieuwe Syrische studenten op de HAN, ik heb met ze te doen. Een jaar geleden voelde ik mij net zo. Verloren en dom. In de eerste maand van een studie is het taalniveau ontzettend wennen. Mijn huisgenoot Ahmad zei: ,,Ik ging vooraan zitten zodat ik de docent goed kon horen. Toen gaf hij mij de beurt! Ik had niets van de vraag begrepen. Ik voelde mij zo dom tegenover de rest van de klas. Het is net alsof ze de Koran behandelen, zo moeilijk is het.'' (Het taalniveau in de Arabische Koran is heel hoog en soms moeilijk te begrijpen.)