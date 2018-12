Slim zijn loont niet in de politiek

De Syrische politiek volg ik ook vanuit hier. Het verschil met Nederland is enorm. Het valt me tijdens de debatten in de Nederlandse Tweede Kamer op dat politici in Nederland slim zijn. Ze hebben goede argumenten, denken goed na en gebruiken moeilijke woorden. In Syrië werkt het andersom. Mensen die slim zijn, hebben weinig macht. En je ziet ze meestal niet terug in de regering.



De allerslimsten zijn bij ons de doktoren en de technici. Zij zijn nooit de baas, want zij worden aangestuurd door mensen die iets lagers hebben gestudeerd, zoals bedrijfseconomie. Nog een treetje lager komen de Syrische politie-agenten en soldaten. Geen studiebollen, maar wel mensen met meer macht en invloed dan de bedrijfseconomen, doktoren en technici bij elkaar.



Dan komen we op de allerlaagste tree: de ongeschoolde boeren. Zij hebben de allermeeste macht. De president heeft een beroemde uitspraak: 'De aarde is voor de boer die erop werkt'. Daarom bestaat 40 procent van de regering uit boeren.



Dat is makkelijk voor president Bashar al-Assad. Deze ongeschoolde arbeiders kunnen in de meeste gevallen niet lezen, stellen geen kritische vragen en steken hun hand op bij een stemming op momenten dat de president dat wil. Als je het zo bekijkt, dan is de president de allerslimste.



