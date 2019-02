‘Speciaal onderwijs’ klinkt best mooi, maar Google maakt er ‘school voor zieke kinderen’ van

Anwar burgert in ‘Ik wil graag opnieuw beginnen in Nederland, zonder vlaggen’

18 januari In Nederland is een vlag een mooi symbool. De driekleur wordt gebruikt als het feest is, als we om respect vragen of als we trots zijn. Sinds de oorlog in Syrië houd ik niet meer van vlaggen. Syrië heeft er drie. Een die hoort bij president Assad, een voor de Koerden en een voor de rebellen. De 'Assadvlag' is eigenlijk gewoon de nationale Syrische vlag, maar omdat hij al lang de baas is in het land ,wordt deze inmiddels geassocieerd met hem.