Stiekeme date: ‘Hallogoedemiddaguspreektmethans’

Een van de meisjes had een date met een Syrische jongen. Dat kon ik wel zien, want ze was een wandelende make-updoos. Het meisje had twee vriendinnen bij zich voor de veiligheid. Dat deed me denken aan Syrië toen ik daar een vriendin had.



Ze had altijd haar broertje bij zich als een soort politie-agent. Hij had één taak: Anwar in de gaten houden. Ik hield hem te vriend met snoep.