ANWAR BURGERT IN Verdrietig dat ik geen veilig leven voor mijn familie kan vinden

22 maart Problemen, komen die eigenlijk wel eens op een moment dat het uitkomt? Over twee weken heb ik tentamens, maar mijn hoofd loopt over van de stress. Mijn ouders in Syrië hebben geen huis meer. Nadat ons ouderlijk huis zeven jaar geleden plat werd gebombardeerd zijn we in mijn tante's huis in Aleppo getrokken. Zij was met haar man en kinderen de laatste jaren in Afrin. Nu het daar onveilig is, is zij met haar gezin teruggekeerd naar Aleppo. Dus moeten mijn ouders en broer weg.